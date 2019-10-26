Son Dakika Haberleri: İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü
Son Dakika Güncel İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü

İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü

40 dakika önce

İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölüADIYAMAN'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti.

İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü

ADIYAMAN'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide karşılaşan Songül Önemli ile Cansu Güven arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Songül Önemli, yanında getirdiği tüfeği Cansu Güven'e doğrulttu. Güven'in, tüfeği almak isterken yaşanan arbede de her iki kadın ateş alan tüfekten çıkan saçmalara yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cansu Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Önemli ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Önemli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önemli ve Güven'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü

kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı
Adıyaman'da iki kadın arasında silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Bakan Selçuk, Diyarbakır'da öğretmenin veli tarafından darbedilmesine tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 01:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kadın arasında silahlı kavga 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]