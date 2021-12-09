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İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor - Son Dakika

İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor

09.12.2021 23:24

Esenler'de iki kadının küçük bir kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de 3 Aralık günü iki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi. Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti.

KAMERALARA YAKALANDI

Hırdavatçı tanıtım için koyduğu pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor
İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor
İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor
İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor

Esenler, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor - Son Dakika


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