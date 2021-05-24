İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide - Son Dakika

İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide

24.05.2021 09:24

Adana'da park halindeki aracın durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın içinde bir kadına ait cansız beden buldu. Yaşanan gelişmenin ardından bölgeyi inceleyen ekipler, aracın 100 metre gerisindeki boş arazide de başından ve vücudundan silahla vurulmuş başka bir kadına ait cansız beden buldu. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE MERMİ İZLERİNE RASTLANDI

Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cansız bedeni daha buldu.

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu

CANSIZ BEDENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cansız bedenin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cansız bedenin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide

Müftü, Kozan, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide - Son Dakika


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