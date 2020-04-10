İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2) - Son Dakika

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İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2)
6 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBESTKütahya'da, sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ç. (53), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kütahya'da, sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ç. (53), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli N.Ç.'ye, gözaltına alındığında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için de 2 kez 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:31 Kaynak: DHA
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