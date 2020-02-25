İki kadından 600 eserlik karma sergi - Son Dakika
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İki kadından 600 eserlik karma sergi

6 saat önce

MARMARİS'te, ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, 'kadın dayanışması' temalı el sanatları ve karma resim sergisi açtı.

İki kadından 600 eserlik karma sergi, System.String[]

MARMARİS'te, ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, 'kadın dayanışması' temalı el sanatları ve karma resim sergisi açtı. Organik malzemelerden oluşan bez bebekler, deri ve boncuk- taşlardan yapılmış takılar ve yağlı boya resimlerden oluşan 600 eser, ilgi gördü.

Ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, Marmaris Kültür Merkezi'nde karma sergi açtı. Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam tarafından açılan sergide tamamen organik malzemelerden oluşan el yapımı bez bebek ve oyuncaklar, deri, taş ve boncuklardan yapılmış kolye, yüzük ve takılar, deri-bez el para cüzdanları yanı sıra yağlı boya resimleri sergilendi. Sergilenen 600 esere yoğun ilgi gösterildi.

Çocuğunun kronik astım hastalığı nedeniyle el sanatlarına yöneldiğini söyleyen Demet Şen, "Çocuğumun astım alerjisi olduğu için her oyuncağı alamıyorduk. Buna bir çözüm için yüzde yüz doğal malzemelerden oluşan bez oyuncaklar yapmayı öğrendim. Dikiş ve örgü işlerini sevdiğim için öğrenmem zor olmadı. Hem çocuğuma hem de bu tür hastalıklara sahip olan çocuklara yönelik doğal oyuncaklar yaptım" dedi.

Ressam Güner Şenol ise "Beş yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Üç defa kişisel resim sergim oldu. İlk defa kadın arkadaşımla dayanışma içinde ortak karma sergi açtık. Amacımız, kadın dayanışmasını sergilemekti. Bu hedefimize de ulaştık" diye konuştu.

Cuma gününe kadar açık kalacak sergide ürünler, 20 ile 300 TL arasında satılıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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