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İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede

6 saat önce

İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyedeAntalya'da, iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede

Antalya'da, iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentteki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (21), perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Yerinden kalkıp elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, çantanın içinden parayı alan şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, aynı suçlardan kaydı bulunan Oğuzhan Ç. olduğu belirlendi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütürken, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir fırında çalışan Filiz Durmaz'a (40) ait çantadan para çalındığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin Ebru Avaz'ın cüzdanından para çalan Oğuzhan Ç. olduğunu saptadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Oğuzhan Ç.'yi olay yerine yakın bir bölgede gözaltına aldı.

Oğuzhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:47 Kaynak: DHA
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