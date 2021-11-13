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İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı

13.11.2021 10:26

Zonguldak'ta 5 Eylül'de Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın yaşamını yitirdiği kazada, iki kadın "Kendi güvenliklerini sağlayamadıkları" gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Şoför de serbest bırakıldı. Olay anına ait en net görüntüler, kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Şengül ve Nazikar Sarı'ya aracın çarptığı anlar yer alıyor.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde 5 Eylül 2021 tarihinde Mustafa S. idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralanırken, hastanede yaşamlarını kaybettiler.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., ise tutuklandı. Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mustafa S. hakkında 'taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KARANLIKTA NEYE ÇARPTIĞIMI ANLAMADIM"

Sürücü Mustafa S., ifadesinde kara yolunda seyir halinde olduğu sırada aracının ön camına cismin çarptığını fark ettiğini, karanlıkta neye çarptığını anlamadığını ve 50 metre ileride durduktan sonra jandarmanın gelmesiyle 2 kadına çarptığını öğrendiğini söyledi. Mustafa S., 26 Ekim'de Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İfadesini tekrarlayan Mustafa S., bilirkişi raporu dikkate alınarak tahliye edildi.

GEÇİŞ HAKKI ARACIN SAYILDI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın düzenlediği bilirkişi raporunda; Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın, seyir halindeki otomobili görmelerine rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada aracın çarptığı belirtildi. Nazikar Sarı'nın çarpmanın etkisiyle 15 metre, Şengül Sarı'nın ise 29 metre savrulduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kadının kendi güvenliklerini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, yola giriş yapmadan önce istikametlerine gelen aracın uzaklık ve hızını sağlıklı olarak kontrol etmedikleri, aydınlatma olmayan yolda sürücüler tarafından görünmelerini sağlayacak ön tedbirleri almadıkları, araçlara ilk geçiş hakkını vermedikleri ve asli kusurlu sayıldıkları belirtildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE

Otomobil sürücüsü Mustafa S. ise belirtilen hız sınırına uymadığı, yola gereken dikkati vermediği ve zaman zaman selektör yaparak yolu kontrol etmediği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu. Öte yandan mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAZANIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı ise Mustafa S.'nin kullandığı aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan aracın önünde beliren 2 kadının, aracın çarpmasıyla savruldukları ve aracın ön kamerasının kırıldığı görülüyor.

İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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