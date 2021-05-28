İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

23 Mayıs gecesi Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde vatandaşlar, yol kenarında park edilmiş otomobilin içinde kanlar içinde yatan bir kadının olduğunu görünce durumu güvenlik güçlerini bildirdi.

İKİ KADINI BİRDEN ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemede 3 çocuk annesi Tuğçe Duman'ın araç içerisinde pompalı tüfekle öldürülmüş olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, otomobilden yaklaşık 100 metre ileride tarla içerisinde yine pompalı tüfekle öldürülmüş Melek el Şemo'nun cansız bedenini buldu.

HER YERDE ARANIYOR

Jandarma ekipleri katil zanlısının amcası ve kuzenini gözaltına alıp sorgularken, diğer taraftan da kurdukları özel ekiple cinayeti işlediği sanılan ve her yerde aranan Tuğçe Duman'ın sevgilisi Furkan A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BABASI DA KADIN KATİLİ ÇIKTI

Sevgilisi ve sevgilisinin yengesini öldürmek suçundan her yerde aranan firari Furkan A. ile ilgili şok detaya ulaşıldı. Firari katil zanlısı olduğu ileri sürülen Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın da 26 Mayıs 2016 tarihinde Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü 42 yaşındaki sevgilisi Zübeyde Ünlü'yü öldürdüğü ve annesi Nahide Ünlü'yü yaraladığı ortaya çıktı. Mustafa A. bu suçlardan yargılandığı mahkemede cinayet suçundan indirimsiz müebbet, olası kasıtla kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.