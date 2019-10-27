Son Dakika Haberleri: İki kadının silahla vurulmuş bulunması
Son Dakika Güncel İki kadının silahla vurulmuş bulunması

İki kadının silahla vurulmuş bulunması

1 saat önce

Adıyaman'da iki kadının boş arazide silahla vurulmuş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da iki kadının boş arazide silahla vurulmuş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide Cansu Güven (21) ile Songül Önemli'nin (23) pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hayatını kaybeden kadınların akrabaları olan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arada, polis ekiplerinin iki kadının cep telefonlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Telefonlarda bir ses kaydına ulaşıldığı, iki kadının intihar etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide 25 Ekim'de polis ekiplerince Cansu Güven ile Songül Önemli pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş halde bulmuştu. 112 Acil Servis ekipleri, Güven'in olay yerinde öldüğünü belirlemiş, ağır yaralı haldeki Önemli ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleleye rağmen kurtarılamamıştı.

İki kadının silahla vurulmuş bulunması

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona Bağdadi'yle zorla evlendirilen ve hava saldırısında ölen Kayla Muller'in adı verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı Büyük Birlik Partisi'nden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 20:07:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kadının silahla vurulmuş bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]