Son Dakika Haberleri: İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı
Son Dakika Güncel İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı

İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı

34 dakika önce

Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı, System.String[]

Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kadının sır dolu ölümü, olay öncesi çekilen video sayesinde aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven (21) ve Songül Önemli (23) göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

Olayı titiz bir şekilde incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Songül Önemli'nin olay gecesi pompalı av tüfeğiyle Cansu Güven'i göğsünden vurduğu daha sonra aynı silahla kendisini göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Cep telefonundan olayla alakalı video çekmiş, önce arkadaşı olan Cansu Önemli'yi pompalı av tüfeğiyle vuran daha sonra ise aynı silahla kendi canına kıyan Songül Önemli'nin olaydan birkaç gün önce kendisine ait cep telefonuyla olaya ilişkin videolar çektiği ortaya çıktı. Songül Önemli, çektiği videoda, Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, videoda isimleri geçen Cansu Güven ile Songül Önemli'nin yakınlarını yakalayarak gözaltına aldı.

Her iki kadının intiharlarından sorumlu tutulması gereken M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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