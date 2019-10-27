Son Dakika Haberleri: İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

38 dakika önce

- İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildiADIYAMAN - Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

- İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven ve Songül Önemli göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştü.

Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşanılan olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 6 Kişinin adliyede işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu olayla alakalı olup olmadığına dair gözaltına alındıkları ve daha sonra tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
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