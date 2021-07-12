İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta gece geç saatlerde yaşanan olayda, Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRIP BOYNUNDAN VE ELİNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Büşra K., Naime E.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve elinden yaralanan Naime E., buradan kaçarak aynı mahallede bir tanıdığının evine sığındı. İhbar üzerine Naime E.'nin sığındığı eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Naime E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan şüpheli Büşra K.'yı olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.