İki kafadar arkadaş harçlıklarını böyle çıkarıyor - Son Dakika

İki kafadar arkadaş harçlıklarını böyle çıkarıyor
Eskişehir'in yoğun pazarlarının birinde su satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışan iki arkadaşın azmi görenlere örnek oluyor.
Eskişehir'in yoğun pazarlarının birinde su satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışan iki arkadaşın azmi görenlere örnek oluyor.
Eskişehir'in en kalabalık pazarı olarak kabul edilen ve adına halk arasında 'Çarpa' denilen pazarda su satarak harçlık çıkartan 14 yaşındaki Musa ile Fatih'in para kazanması herkese örnek oluyor. Arkadaşlarının bir çoğu oyun oynarken veya tatil yaparken iki arkadaş pazara getirdikleri suları satarak, harçlıklarını çıkarıyor. Yaz tatilinde su satarak geçimlerini sağladıklarını belirten çocuklardan Musa, "Biz burada su satıyoruz. Harçlığımız çıkıyor. Sonra arkadaşım ile gidip harcıyoruz. Arkadaşımla yapınca eğlenceli oluyor. Bizi görenler gelip sularını bizden alıyor" dedi. - ESKİŞEHİR
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