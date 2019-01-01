Son Dakika Haberleri: İki Kafadar İgloo Yaptılar

İki Kafadar İgloo Yaptılar

1 saat önce

- İki kafadar igloo yaptılarERZURUM - Oltu Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf Öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Varevlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar.

- İki kafadar igloo yaptılar

ERZURUM - Oltu Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf Öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Varevlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar. Yaklaşık beş saate yaptıkları kar evinde içine girip çay keyfi yapan kafadarlar bağlama ve ney çaldılar.
Umutcan Kul, hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, "Benin bu işlere elim çok yatkın. Çok güzel resim yapıyorum. Derslerim çok iyi hep takdir alıyorum. Büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Halitpaşa, Oltu, Güncel
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