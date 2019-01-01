İki Kafadar İgloo Yaptılar
1 saat önce
- İki kafadar igloo yaptılarERZURUM - Oltu Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf Öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Varevlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar.
- İki kafadar igloo yaptılar
ERZURUM - Oltu Halitpaşa
Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi
9. sınıf Öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Varevlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar. Yaklaşık beş saate yaptıkları kar evinde içine girip çay keyfi yapan kafadarlar bağlama ve ney çaldılar.
Umutcan Kul, hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, "Benin
bu işlere elim çok yatkın. Çok güzel resim yapıyorum. Derslerim çok iyi hep takdir alıyorum. Büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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