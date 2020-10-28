İki kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mustafa Pakmaden, İbrahim Halil Pakmaden ve Barış Nasır olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mehmet Alpaslan ise Viranşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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