İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

19.07.2022 00:43

İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı Kazaya karışan kamyondaki büyükbaş hayvanlar zarar görmedi Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kasasında taşıdığı büyükbaş hayvanlar ise olayda...

İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kazaya karışan kamyondaki büyükbaş hayvanlar zarar görmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kasasında taşıdığı büyükbaş hayvanlar ise olayda zarar görmedi.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki büyükbaş hayvan taşıyan 03 HH 488 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü

U.D., yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi kavşaktaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.Ö., ile yanında bulunan M.Ö.'yü ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından araçta bulunan ve şoka giren büyükbaş hayvanlar ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 01:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement