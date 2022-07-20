İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

20.07.2022 00:58
İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kasasında taşıdığı büyükbaş hayvanlar ise olayda zarar görmedi.

Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kasasında taşıdığı büyükbaş hayvanlar ise olayda zarar görmedi.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki büyükbaş hayvan taşıyan 03 HH 488 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü U.D., yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi kavşaktaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.Ö., ile yanında bulunan M.Ö.'yü ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından araçta bulunan ve şoka giren büyükbaş hayvanlar ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da onlarca vatandaş içme suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı! 10 kişi yoğun bakımda...
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement