İki kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kasasında taşıdığı büyükbaş hayvanlar ise olayda zarar görmedi.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki büyükbaş hayvan taşıyan 03 HH 488 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü U.D., yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi kavşaktaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.Ö., ile yanında bulunan M.Ö.'yü ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından araçta bulunan ve şoka giren büyükbaş hayvanlar ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR