Son Dakika Haberleri: İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

14 dakika önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada Şakir Dönmez yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada Şakir Dönmez yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Korkuteli - Denizli karayolunun Mamatlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Akça'nın kullandığı 59 YH 197 kamyonet, aynı istikamette seyreden Emin Solak'ın kullandığı 07 AFB 347 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 59 YH 197 plakalı kamyonetin sürücüsü Süleyman Akça yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Şakir Dönmez araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Emin Solak ile yolcu olarak bulunan Zeynep Zeybekoğlu ve Durkadın Solak da yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Şakir Dönmez'in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.


Korkuteli, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören yardıma koştu
Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Kanser hastası, 14 bin liralık ilaç mücadelesini kazandı Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]