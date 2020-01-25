İki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

6 saat önce

Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı Uzunkaya Mevkisinde, Şevket Tibet (68) yönetimindeki 53 DU 475 plakalı kamyonet, Rize istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 RE 298 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Şevket Tibet ile araçlardaki Saniye Tibet (63), Raşit Ilgaz Eren (11) ve Mehtap Eren (37), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Tanju Bildirici (31), Tülin İncedere (34), Belinay İncedere (6), Zeynep İncedere (4) ve Fahriye Bildirici (61), Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fahriye Bildirici, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili kamyonetlerden birinin ters yöne girdiği iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.

İki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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