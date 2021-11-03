İki kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki Kemal Ahmet Çalı idaresindeki 41 VN 690 plakalı konteyner yüklü kamyon aynı yönünde seyreden Serkan Atış yönetimindeki 54 AER 855 plakalı iplik yüklü kamyonla çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde iki kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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