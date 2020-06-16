İki kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kapkaç yöntemiyle hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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