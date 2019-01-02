İki Karacayı Vuran Avcılara 13 Bin Lira Ceza
14 dakika önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki karacayı vuran avcılara 13 bin lira ceza kesildi.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde iki karacayı vuran avcılara 13 bin lira ceza kesildi.
Boyabat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Boyabat Gökçukur
ve Çangal bölgesinde 57 DL 142 plakalı otomobil durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde arama yapıldı. Kontrolde araç içinde çuvallara konulmuş yaban hayvanına ait 25 kilogram et ele geçirildi. Domuz ve kuş avı izinleri ile ava çıkan 4 şahıs, Çangal Dağı'nda avlanması yasak olan karacaları avladıklarını itiraf etti.
Ele geçirilen yaban hayvanlarının eti ile birlikte gözaltına alınan R.Y., Ş.Y, O.G. ve S.K., Boyabat İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. Araçtaki 4 tüfek, 65 fişek, 3 bıçak, 2 telsiz ve 25 kilo karaca etine de el konuldu. Sinop Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine ilçeye gelen görevliler, avlanması kesinlikle yasak olan 2 karacayı vuran avcılara 13 bin TL idari para cezası uyguladı. - SİNOP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı