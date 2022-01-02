İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü - Son Dakika

Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde dün akşam saatlerinde Caner Gündoğdu (29) ile husumetlileri A.K., E.K. ve N.K. tartıştı. Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

23 GÜN ÖNCE AĞABEYİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada 23 gün önce de Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu (40) koyun otlatma meselesi nedeniyle F.K. tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. F.K.'nin Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi.