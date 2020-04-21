İki kardeş, 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı - Son Dakika

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İki kardeş, 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı
6 saat önce
Antalya'da 8 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinin bir odasını ve balkonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sınıf gibi süsledi.
Antalya'da 8 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinin bir odasını ve balkonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sınıf gibi süsledi. Çocuklar Atatürk motifli Türk bayrağı önünde şiir de okudu.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan Aslı-Hasan çifti, çocukları Doruk Aksay (8) ve Yağmur Aksay'ın (5) bu yıl korona virüs nedeniyle okul ve tören alanlarında kutlayamayacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için üzüldüklerini fark etti. Bunun üzerine aile evlerinin bir odasını ve balkonu kutlamalar için süslemeye başladı. Yapılan hazırlıklar okuldaki sınıfları aratmadı. Kırmızı beyaz kıyafetlerini de giyen iki kardeş ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde kutlama provalarına başladı. Yağmur Aksay, elinde bayrak ile Atatürk motifli Türk bayrağı önünde heyecanla şiir okudu. Bununla da yetinmeyen iki kardeş balkon demirlerini bayraklarla donattı. İki kardeşin şiir ve marş okumaları renkli görüntüler oluşturdu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
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