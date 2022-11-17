İki kardeş 4 saat arayla kaza yaptı bir öldü diğeri yaralandı - Son Dakika
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İki kardeş 4 saat arayla kaza yaptı bir öldü diğeri yaralandı

17.11.2022 14:01
İki kardeş 4 saat arayla kaza yaptı bir öldü diğeri yaralandı

Karacasu'da iki kardeş aynı gün 4 saat arayla kaza yaptı.

Karacasu'da iki kardeş aynı gün 4 saat arayla kaza yaptı. Kazada kardeşlerden bir hayatını kaybederken diğeri hafif yaralandı. Zeytin işçilerini taşıyan 56 yaşındaki Mehmet Dede aracıyla yaptığı kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mehmet Dede'in kazasından 4 saat sonra motosikletle kaza yapan ağabeyi 61 yaşındaki Akın Dede ise hayatını kaybetti. İki kardeşin ayrı araçlarla aynı gün kaza yapması ve birinin hayatını kaybetmesi üzüntüye neden oldu.

Kazanın ilki Karacasu Tavas Karayolu Esençay Mahallesindeki köprü üzerinde saat 16.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 45 ZC 5043 plakalı minibüsüyle zeytin tarlasından aldığı işçileri Karacasu ilçe merkezine taşıyan Mehmet Dede, sinyal ihlali yaptığı ileri sürülen öndeki araca ardından elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kazada araçtakiler hafif yaralandı.

Kazanın üzerinden henüz 4 saat geçmişti ki Karacasu ikinci bir kaza haberiyle sarsıldı. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen ikinci kazaya karışıp hayatını kaybeden Akın Dede'nin gündüz kaza yapan Mehmet Dede'nin ağabeyi olduğu öğrenildi.

Karacasu Tavas karayolu Dandalaz mevkinde meydana gelen kazada motosikleti ile Yenice Mahallesindeki evine seyir halinde olan 3 çocuk babası Akın Dede, Tavas istikametinden gelen kamyonun altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dede'nin ölümü ilçede üzüntüye neden oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Karacasu, Zeytin, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeş 4 saat arayla kaza yaptı bir öldü diğeri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kardeş 4 saat arayla kaza yaptı bir öldü diğeri yaralandı - Son Dakika
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