İki kardeş, 52 yıldır eski halılara hayat veriyor

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Mustafa (68) ve Bilal Durak (70) kardeşler, 52 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen hasarlı halıları tamir ederek, ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.

Bilal ve Mustafa Durak kardeşler, 1969 yılında çırak olarak halı tamirine başladı. Kısa sürede kendilerini geliştiren iki kardeş, 2 yıl sonra kendi iş yerlerini açtı ve hasarlı halıları tamir etmeye başladı. 52 yıldır aynı iş yerinde yan yana çalışan iki kardeş, çevre il ve ilçelerin yanında Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen hasarlı halıları tamir ederek ilk günkü görünümlerine kavuşturuyor.