Son Dakika Haberleri: İki Kardeş Adliyede Polislere Tahra ile Saldırdı

İki Kardeş Adliyede Polislere Tahra ile Saldırdı

48 dakika önce

Adıyaman'ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri tahralar ile polislere saldırdı.

İki Kardeş Adliyede Polislere Tahra ile Saldırdı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri tahralar ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K. isimli şahıs, ağabeyi M.K. ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi. A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K. ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı. Durum üzerine adliye polisleri A.K.'ye müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet tahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki tahraları aldı. Gözaltına alınma esnasında yaşanan arbedede yaralanan M.K. Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K. ise Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:07 Kaynak: İHA

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