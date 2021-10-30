İki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişinin bacağı koptu - Son Dakika

Önceki gün saat 20.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'nde iddiaya göre aynı apartmanda yaşayan Nurettin G. ve kardeşi İsmail G. henüz bilinmeyen bir nedenle birbirleriyle tartıştı.

ÇOCUKLARI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki kardeşin çocukları da olaya dahil oldu. Sokak ortasında uzun süre devam eden kavgada İ.G., bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi. İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı.

BACAĞI KOPTU

Otomobille park halindeki bir tır arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan M.G.'yi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.