İki kardeş aynı gün düğün yapıp sıcak hava balonuyla tur attı - Son Dakika
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İki kardeş aynı gün düğün yapıp sıcak hava balonuyla tur attı

29.05.2022 11:36
İki kardeş aynı gün düğün yapıp sıcak hava balonuyla tur attı

Afyonkarahisarlı Aziz Ahmet ve Rahmi Özdemir kardeşler, aynı gün düğün yapıp, Frigya'daki Emre Gölü üzerinde bindikleri sıcak hava balonunda keyifli dakikalar geçirdi.

Afyonkarahisarlı Aziz Ahmet ve Rahmi Özdemir kardeşler, aynı gün düğün yapıp, Frigya'daki Emre Gölü üzerinde bindikleri sıcak hava balonunda keyifli dakikalar geçirdi.

Butik otel işleten 32 yaşındaki Aziz Ahmet Özdemir, 5 yıl önce İstanbul'da tanıştığı 33 yaşındaki Taylandlı Fon Matchaset bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Özdemir ile Matchaset'in Afyonkarahisar'da 6 ay önce nikahları kıyıldı. Müslüman olan Matchaset, "Yağmur" ismini kullanmaya başladı.

Özdemir'in 30 yaşındaki kardeşi Rahmi de İzmir'de tanıştığı Hediye Kömürcüoğlu ile evlenmeye karar verince kardeşler birlikte düğün yapmak istedi.

Geçen hafta Aydın Çine'de nikahları kıyılan Rahmi ve Hediye çifti ile Aziz Ahmet ve Yağmur'un düğünleri, Üçlerkayası köyündeki evlerinin önünde yapıldı.

İki kardeş damatlıkları eşleri de gelinlikleriyle geldikleri Döğer beldesi Frigya'daki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuna indi. Çiftler daha sonra da atlara binerek keyifli dakikalar geçirdi.

"Çok güzel duygular içindeyim"

Aziz Ahmet Özdemir, AA muhabirine, kardeşiyle çifte düğün yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Evliliklerini sıcak hava balonu içinde Emre Gölü ve Frigya'nın muhteşem manzarayla ölümsüzleştirmek istediklerini anlatan Özdemir, "Bizim için gerçekten tarif edilemez bir mutluluk. Emre Gölü'nde sıcak hava balonuyla uçuş yapmak muhteşem. Gölün içinde kayıklar geçiyor, kıyıda atlar var. Sevdiğim kadın yanımda. Kardeşim eşiyle burada. Çok güzel duygular içindeyim." ifadelerini kullandı.

Gelin Yağmur Özdemir de farklı bir düğün organizasyonuyla mutluluklarının katlandığını belirterek, "Sıcak hava balonuna önceden Kapadokya'da da binmiştim. Şimdi de mutlu günümüzde buradayız. Çok keyifliyiz. Ailemiz için güzel bir anı olarak kalacak." dedi.

"Sıcak hava balonu da bambaşka bir ambiyans yaratıyor"

Rahmi Özdemir de eşiyle mutluklarına güzel bir anı bırakmak için sıcak hava balonuyla Frigya ve Emre Gölü üzerinde olduklarını dile getirdi.

Frigya'nın muhteşem doğası ve manzarası olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Sıcak hava balonu da bambaşka bir ambiyans yaratıyor. Çok keyifli bir duygu. Bize harika bir dış çekim ortamı oluşturdu." diye konuştu.

Hediye Özdemir ise Emre Gölü'nde düğünlerinin olduğu gün hayal ettikleri bir uçuş yaptıklarını, ömür boyu hatırlanacak bir anılarının olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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