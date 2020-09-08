İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor - Son Dakika

İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor

- İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor TFF 1. Lig'de yeni sezonda parolasını "Mutlak Süper Lig" olarak belirleyen Altay'da iki kardeşin omuz omuza verdiği mücadele ekip arkadaşları için de motivasyon kaynağı oluyor.

- İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor

AFYONKARAHİSAR - TFF 1. Lig'de yeni sezonda parolasını "Mutlak Süper Lig" olarak belirleyen Altay'da iki kardeşin omuz omuza verdiği mücadele ekip arkadaşları için de motivasyon kaynağı oluyor.

Altay'ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki Eren Karataş ile 17 yaşındaki kardeşi Kazımcan Karataş, aynı takımın formasıyla sezon hazırlıklarına devam ediyor. Biri forvet diğeri kaleci olan iki kardeş aynı takımda olmayı kendileri için bir şans olarak değerlendiriyor. Karataş kardeşler 6 yaşında adım attıkları Altay camiasında yıllardır ter döküyor. Aynı takımın formasını giyen kardeşler "Sahada kardeşlik değil profesyonellik önemli" diyerek birbirleri ile tatlı bir rekabet içinde kariyerlerine devam ediyor. Genç futbolcular, "ileride farklı takımlarda forma giyecek olurlarsa sahada profesyonellik kazanacak" diyor.

"Aynı amaç içinde olmamız büyük şans"

Forvet oyuncusu Eren Karataş yaptığı açıklamada, kardeşiyle Altay'ın altyapısında yetiştiklerini söyledi. Karataş, "Evet ikimiz de altyapıdanız. Altyapıya spor okulunda başladık. Sonra A takımına beraber çıktık. Bunun için gururluyuz. İkimiz kardeşiz her zaman olan bir şey değil bu. İkimiz farklı mevkilerdeniz. Bazen yeri geliyor rekabet yaptığımız yerler oluyor şut çalışmalarında falan. Bizim için çok büyük şans aynı takımda aynı amaç içinde olmamız" dedi.

"Büyük Altay'ı hak ettiği yere çıkaracağız"

Kaleci Kazımcan Karataş ise abisiyle birlikte pandemi sürecinde hazırlık çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Sahaya çıktık çalıştık. Abim kaleci olduğu için avantajlıyım ben. Topu alıp ona şut atabiliyorum. Gereken her şeyi abimle çözebiliyorum. Uzun pas olsun kısa pas olsun abim kaleci olduğu için ayrıca mutluyum. Benim için de büyük şans. Çünkü aynı takımda oynuyoruz, şu an aynı amaç için birlikteyiz. Hedefimiz belli zaten, bu sene büyük Altay'ı hak ettiği yere çıkarmaya çalışacağız inşallah" diye konuştu.

"Abime gol atmak için elimden geleni yaparım"

İleride rakip olmaları durumunda abisine gol atmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Kazımcan, "Sahaya girdikten sonra abi-kardeşin bir önemi yok. Yani abimle dışarıda saygı sevgi içerisindeyiz. Altay bizim için basamak. Bu basamağı geçtikten sonra abimle farklı takımlarda karşılaşırsak gerçekten o sahada ayrı takımlarda olmaktan gurur duyarım. Abime gol atmak için elimden gelen her şeyi yaparım" diye konuştu.

Yücel İldiz: "Sahada kardeşlik yoktur, mücadele vardır"

Altayspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise futbolcuların kardeş olmalarının ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Sahada dönem dönem enteresan durumların yaşandığını ifade eden İldiz, "Dün bir görseydiniz ikisi birbirini sakatlayacaktı neredeyse. Sahada kardeşlik yoktur, ciddi mücadele vardır. Bu nedenle güzel şeyler bunlar" şeklinde konuştu.

İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İki kardeş aynı takımda mücadele veriyor - Son Dakika Spor

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