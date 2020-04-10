İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı - Son Dakika

İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da metruk evin içinden demir çıkarmaya çalışan kardeşler, göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkartılan kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan ve Serhat Ş. kardeşler, harabeye dönmüş metruk eve demir toplamak için girdi. Bir süre harabe evde demir toplayan kardeşler, bir anda çöken çatı ve duvarın altında kaldı. Çevredekilerin yardımı ile taş yığınları arasından çıkarılan çocuklar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.