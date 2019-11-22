İki kardeş el ele ameliyata girdi, Adana'da sağlığına kavuştu

KALP ve diyabet hastası olarak dünyaya gelen Suriyeli kardeşler Nuha (12) ve Halit (7) Rahmun, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde aynı anda, el ele ameliyata girdi. Rahmun kardeşler sağlıklarına kavuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Cevahir ve İbrahim (40) çiftinin 7 çocuğundan Halit ve Nuha, doğuştan kalp ve şeker hastası olarak dünyaya geldi. İç savaş nedeniyle ülkelerinde tedavi olamayan çocuklar, aileleriyle birlikte önceki yıl Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Yaptıkları araştırmalar sonucu çocuklarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi ettirebileceklerini öğrenen çift, Adana'daki akrabalarının yanına taşındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Çocukları muayene eden Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şah Topçu, şeker hastalığının yanı sıra dudaklarında ve yüzünde morarmalar olan Nuha'nın kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kirli kanının temiz kana karıştığını, fazladan bir damara sahip olduğunu, Halit'in ise akciğerine giden kalp kapağında darlık ve delik bulunduğunu tespit etti. Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı hekimlerinin de desteğiyle küçük kardeşlerin ameliyata alınmasına karar verildi. Aynı anda ameliyathaneye götürülen çocuklar bu sırada duygusal anlar yaşadı. Gözyaşı döken Nuha ve Halit el ele tutuşarak birbirlerine güç verirken, doktorlar tarafından sakinleştirildikten sonra aynı anda ameliyata alındı. Ameliyatları başarıyla geçen çocuklar, 4 gün sonra taburcu edildi.

Prof. Dr. Şah Topçu, çocukların doğuştan gelen hastalıklarının çok nadir görüldüğünü belirterek, "Bu hastalıkların tedavisi ve ameliyatı zor ancak başarıyla tamamladık. Nuha ve Halit artık sağlıklarına kavuştu" dedi.