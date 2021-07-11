İKİ KARDEŞ GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika

Afyonkarahisar'da girdikleri gölette boğulan Hamza Örnek ve kardeşi Muhammed Can Örnek'in cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında Kızıldağ köyündeki baba evine getirildi. Hamza ve Muhammed Can Örnek kardeşlere ailenin ve yakınlarının feryatları arasında helallik alındı. Daha sonra Kızıldağ köyü mezarlığına götürülen kardeşlerin cansız bedenleri burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.