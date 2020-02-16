İki kardeş gösterileriyle köy çocuklarının yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki kardeş gösterileriyle köy çocuklarının yüzünü güldürüyor - Son Dakika

İki kardeş gösterileriyle köy çocuklarının yüzünü güldürüyor

6 saat önce

İllüzyonist Bora Aykut Yalçındağ ve palyaçoluk yapan kardeşi Mehmet Can Yalçındağ, yaklaşık 15 yıldır köy köy gezerek yaptıkları gösterilerle çocukların yüzünü güldürüyor.

İllüzyonist Bora Aykut Yalçındağ ve palyaçoluk yapan kardeşi Mehmet Can Yalçındağ, yaklaşık 15 yıldır köy köy gezerek yaptıkları gösterilerle çocukların yüzünü güldürüyor.

Avrasya Sirki'nde aldıkları eğitimlerle meslek hayatına başlayan Yalçındağ kardeşler, sosyal yaşam olanaklarından şehirdeki çocuklar kadar faydalanamayan köy çocuklarının mutluluğu için hünerlerini sergiliyor.

Hayatlarında hiç tiyatro izlememiş, palyaço görmemiş çocuklarla bir araya gelen iki kardeş, yaptıkları gösterilerle hem çocukları eğlendiriyor hem de onlara dostluk, arkadaşlık ve merhamet gibi değerleri aşılıyor.

Köy kahvesinde çocuklara eğlenceli anlar yaşattılar

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesine, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün daveti üzerine gelen Yalçındağ kardeşler, karlı yolları aşarak Koyungölü ve Yeşilyazı köyünde çocuklarla buluştu.

Gösterilerine başlamadan önce çocuklarla kar topu oynayan iki kardeş, daha sonra köy kahvesinde yaptıkları gösterilerle eğlence dolu anlar yaşattı.

Ağabey Bora Aykut Yalçındağ, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Türkiye'nin birçok köyünü gezerek çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Ovacık'a hiç gelmemiştim. Belediye başkanımız bizi buraya davet etti ve burada çocukları eğlendirme fırsatımız oldu. İllüzyonun çocuklar üzerinde değişik etkisi oluyor, onların sorgulama yetisini ortaya çıkarıyor. Gördüğüm kadarıyla burada çocukların kardan dolayı dışarıda oynama şansı yok. Biz de bunun için köy kahvesinde gösterimizi yaptık ve onları mutlu etmeye çalıştık."

"Çocukların gülümsemesi için hep sahnede olacağım"

Mehmet Can Yalçındağ ise yaklaşık 10 yıldır palyaçoluk yaparak çocukları güldürmeye çalıştığını anlattı.

Kıştan dolayı Ovacık'taki çocukların eğlenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Yalçındağ, "Bence bir insanın mutlu olabilmesi için ilk önce mutlu etmeyi bilmesi lazım. Güldürmek için gülmek gerekiyor. Ömrüm yettiği sürece çocukların gülümsemesi için hep sahnede kalmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de ilçede kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle çocukların dışarıya çıkıp eğlenemediğini, bu yüzden belirli aralıklarla etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

İki kardeş gösterileriyle köy çocuklarının yüzünü güldürüyor

Mustafa Sarıgül, Bora Füzesi, Mehmet Can, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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