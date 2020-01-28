İki kardeş harçlıklarını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş biriktirdikleri harçlıkları depremzedelere bağışladı.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Kahramanmaraş'ta Yunus Emre Ortaokul 5. sınıf öğrencisi İlker Zübeyir Kurt ve Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi kardeşi İrem Kurt, harçlıklarından 120 lira biriktirdi.



İki kardeş, 120 lirayı zarfa koyup üzerine, "Elazığ depremzedelerine yardım" diye not düştü. Kardeşler, biriktirdikleri parayı anne Hacer Kurt ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'a teslim etti.



Coşkun, depremzedelerin yanlarında olan ve destek veren öğrencilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ