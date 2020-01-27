İki kardeş, iş yerlerinin küle dönüşünü gözyaşları içinde izledi (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki kardeş, iş yerlerinin küle dönüşünü gözyaşları içinde izledi (2)- Yeniden - Son Dakika

İki kardeş, iş yerlerinin küle dönüşünü gözyaşları içinde izledi (2)- Yeniden

6 saat önce

ANTALYA'da soğuk hava deposu, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küle döndü.

İki kardeş, iş yerlerinin küle dönüşünü gözyaşları içinde izledi (2)- Yeniden, System.String[]

ANTALYA'da soğuk hava deposu, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. Dumandan etkilenen 2 çalışan hastaneye götürülürken, işletme sahibi iki kardeş yangını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, Serik ilçesi Hacı Aliler Caddesi Belkıs yolu üzerinde, içerisinde tonlarca domates ve kabak olan soğuk hava deposunda saat 12.00 sıralarında başladı. İşçilerin soyunma odasından yükselen dumanı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çalışanları dışarı çıkarıp, çevrede güvenlik önlemi alırken alevler kısa sürede tüm soğuk hava deposunu sardı. Bu sırada dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen 2 çalışan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İŞ YERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken, soğuk hava deposunun işletmecisi Ümit-Mehmet Birer kardeşler, olay yerine geldi. İşçilerin durumunu soran iki kardeş, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Mehmet Birer'in daha fazla dayanamayıp, yere oturup izlediği söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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