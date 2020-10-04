İki kardeş kayıp kedi 'gece'yi böyle arıyor - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da okul arkadaşlarının Gece isimli kedisinin kaybolduğunu öğrenen iki kardeş, Gece'yi bulmak amacıyla evde çizdikleri resimleri bulundukları sokağa astı. 7 ve 4 yaşındaki abla kardeşin üzerinde kara bir kedinin bulunduğu sevimli kayıp ilanını gören mahalle sakinlerinin yüzünü gülümsetiyor.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Hasan Önal'ın kızı Ceylin Önal (7) okul arkadaşının kedisinin kaybolduğunu öğrenince 4 yaşındaki kardeşi Öykü ile beraber resimli ilanlar hazırladı. Ceylin Önal, arkadaşının kaybolan kedisi Gece'nin resimlerini çizip mahalle adını ve babasının telefon numarasını da üzerine yazarak kardeşinin de yardımıyla oturduğu sokağa astı. Çocukların yaptığı üzerinde kara kedi bulunan ilan, görenlerin yüzünde gülümsemeye neden oldu.

GECE BALKONDAN KAÇMIŞ

7 yaşındaki Ceylin Önal, "Kedi ilanını biz astık. Okuldan arkadaşımın kedisi bu. Onlar evde bir şey yaparken, balkon kapısı açıkmış kedi oradan atlamış kaçmış. Arkadaşım okula yakın bir yerde oturuyor. Resimlerini ben yaptım. Kedinin ismi 'Gece' " dedi. Ceylin'in 4 yaşındaki kardeşi Öykü Önal ise, "Kediyi çok iyi tanıyorum. Kediyi bulacağız" dedi.

"EKMEK ALMAYA GİDERKEN 'GECE' DİYE BAĞIRIYOR"

Baba Hasan Önal ise, "Kedi inşallah bulunur. Çocukların gayretine istinaden görüp ararlar ise en azından onlar mutlu olur. Arkadaşıyla gündüz Whatsapp'tan konuşuyordu. Arkadaşının üzüldüğünü görmüş. Bilmiyorum daha önce kediyi gördü mü görmedi mi, siyah bir kedi çizip baba numaran ne diye sordu söyledim. Sonra inmiş aşağı kağıtları yapıştırmış arkadaşlarıyla. Sanırım 4 ya da beş tane yapıştırmışlar etrafa. Hatta ekmek almaya giderken de 'Gece' diye bağırıyor. 'Kızım bağırma' diyorum. 'Sesimi duyarsa gelir' diyor" şeklinde konuştu. Bir mahalle sakini ise "Sokak kedisiyse bulunur. Ne kadar siyah kedi varsa size haber veririm" dedi.

- İstanbul