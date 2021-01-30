İki kardeş, okula dönebilmek için hazırladıkları Kovid-19 afişlerini sokağa astı - Son Dakika

Tuzla'da yaşayan iki kardeş, ara verilen okullarına tekrar dönebilmek amacıyla hazırladıkları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarını anlatan afiş ve resimleri sokağa astı.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede oturan kardeşler 7 yaşındaki Ayşe ile 9 yaşındaki Gözde Düzdoğan, evlerinin balkonunda otururken bazı kişilerin maske takmadığını görerek, harekete geçti.

Gözde Düzdoğan, kardeşini de yanına alarak, vatandaşlara salgından korunmak için 14 kuralın da yer aldığı afişleri Gürpınar Caddesi'ne astı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gözde Düzdoğan, okula gitmek için afişler hazırladıklarını belirterek, "Annem bize deniz yıldızı diye bir tane masal anlattı. Böyle bir şey yapmak oradan aklımıza geldi. Biz bir kere balkonda oturuyorduk. İnsanların maske takmadığını gördük ve üzüldük. Okula da gidemiyorduk. Böyle bir şey yapmak aklımıza geldi. 'Ayşe gel, böyle kağıtlar hazırlayalım' dedim. O da 'tamam' dedi. Bu şekilde başladık." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan bazı istekleri olduğunu dile getiren Düzdoğan, "Ben Şadi Yazıcı'dan sadece bunları tabelalara asmasını istiyorum. Tabelalara assın ki herkese yayılsın." ifadelerini kullandı.