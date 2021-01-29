İki kardeş şehit itfaiyeci babalarının mesleğini sürdürüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiye erinden Nurhan Erol (24), görev başında şehit olan itfaiye eri babası İlhan Erol'un anlattığı hikayelerle büyüdüğünü ve İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan kardeşi Arjin (22) birlikte itfaiye eri olmayı çocukluktan beri hayal ettiklerini söyledi.

İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okulları'ndan mezun olan 100 itfaiye eri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda göreve başladı. Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan 6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte oryantasyon eğitimi alıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni erlerin katılıyla 21'e yükseldi.