İki kardeş silahla oynarken kan döküldü! Silahın ateş alması sonucu kardeşlerden biri başından vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İki kardeş silahla oynarken kan döküldü! Silahın ateş alması sonucu kardeşlerden biri başından vurularak yaşamını yitirdi

30.06.2022 14:51
İki kardeş silahla oynarken kan döküldü! Silahın ateş alması sonucu kardeşlerden biri başından vurularak yaşamını yitirdi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde evde yalnız kalan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oynadı. Yaşanan olayda kardeşlerden birisi, silahın ateş alması sonucu kazara kardeşini başından vurarak ölümüne sebep oldu.

Ordu'da evde yalnız olan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oyun oynamaya başladı. Bu esnada T.A. (17) isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A.'yı (15) vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Kafasından vurulan küçük çocuk, bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Her iki kardeşin 18 yaşından küçük olduğu, olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

YORUMLAR
500
DP'li Enginyurt: '10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez' DP'li Enginyurt: '10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez' Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeş silahla oynarken kan döküldü! Silahın ateş alması sonucu kardeşlerden biri başından vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: İki kardeş silahla oynarken kan döküldü! Silahın ateş alması sonucu kardeşlerden biri başından vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement