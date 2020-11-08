Son dakika haberleri! İki kardeş sonbaharın renklerinde "İstiklal Yolu"nu yürüdü - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik Kastamonu- İnebolu güzergahını iki kardeş 4 günde yürüdü.

Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki araştırma görevlisi Fırat Öter ile 28 yaşındaki kız kardeşi Bahar Öter, tarihi öneme sahip İstiklal Yolu'nu sonbaharda yürümek istedi.

İki kardeş Kastamonu'dan başladıkları yürüyüşte gece konakladıkları yerlerde çadır kurdu. Kardeşlerin yürüyüşü, İnebolu'da son buldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Fırat Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır kardeşi Bahar ile birlikte yürüyüş yapmak istediğini söyledi.

İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine işaret eden Öter, "İstiklal Yolu hem kolay hem de güzel bir coğrafyadan geçiyor. Kolay-orta zorlukta bir yürüyüş güzergahı burası. 100-150 metrelik yükseliş ve inişler var. Gayet elverişli bir rota. Dağlık coğrafyalardan geçiyoruz. Doğaya girdiğimiz kısımlarda ormanlık alanlarca yalnız ve sessiz kalabildik. Doğası harika. Çamlar yeşilini koruyor, meşeler, kavaklar farklı renklere bürünüyor. Görsel açıdan etkileyici." dedi.

Ankara'da avukatlık yaptığını anlatan Bahar Öter de yürüyüşü 4 günde tamamladıklarını belirtti.

Tarihi bir yolda yürümek, doğa ile iç içe kalmak için böyle bir yürüyüş planladıklarını kaydeden Öter, şunları söyledi:

"Uzun süredir bir yürüyüş yapma, doğa ile iç içe kalma fikrimiz vardı. Ağabeyimle birlikte yürüyoruz. Hava çok güzel, renkler çok güzel, doğa çok güzel. Çok zor bir rota değil. Karadeniz coğrafyası Türkiye'nin çok özel coğrafyalarından. Herkesin gelip yürüyebileceği bir yol."

Şerife Bacı'nın İnebolu'dan aldığı cephaneyi İstiklal Yolu'ndan kağnılarla Kastamonu'ya taşırken donarak şehit düştüğünü anlatan Bahar Öter, İstiklal Yolu'nun tarihsel önemini vurgulayarak, yürüyüş sırasında duygulandığını dile getirdi.

Ağabeyiyle aralarında çok özel bir bağ olduğunu ifade eden Öter, "Ağabeyimle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, zorlukları, yolları birlikte aşıyoruz." dedi.