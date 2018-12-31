İki Kardeşe 'Kaçak İçki' Gözaltısı
1 saat önce
KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi.
KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşin, içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü. Karaman
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri M.M.Ş. ve kardeşi A.A.Ş.'nin kaçak içki satmaya hazırlandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mesudiye
köyü girişinde iki kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, iki kardeş de gözaltına alındı. Şüphelilerin içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü, soruşturma başlatıldı.
- Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:32 Kaynak: DHA
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