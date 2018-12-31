Son Dakika Haberleri: İki Kardeşe 'Kaçak İçki' Gözaltısı

İki Kardeşe 'Kaçak İçki' Gözaltısı

1 saat önce

KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi.

İki Kardeşe 'Kaçak İçki' Gözaltısı, System.String[]
KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşin, içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.M.Ş. ve kardeşi A.A.Ş.'nin kaçak içki satmaya hazırlandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mesudiye köyü girişinde iki kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, iki kardeş de gözaltına alındı. Şüphelilerin içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü, soruşturma başlatıldı.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:32 Kaynak: DHA

Karaman, Jandarma, Güncel
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