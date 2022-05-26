İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı

26.05.2022 14:22

Konya'da, Sadullah Karasu isimli vatandaş, tartıştığı arkadaşları Ramazan Karataş ile ağabeyi Enver Karataş'ı bıçakladı. Karasu, olayın ardından Ramazan Karataş'ı 3 tekerlekli motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtı. Ramazan Karataş hayatını kaybederken, şüpheli Sadullah Karasu, yakalanıp gözaltına alındı.

Ramazan Karataş ve ağabeyi Enver Karataş ile buluştukları arkadaşları Sadullah Karasu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadullah Karasu, yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı göğsünden, ağabeyi Enver Karataş'ı da sırtından bıçakladı. Durumu ağır olan Ramazan Karataş'ı, 3 tekerlekli motosikletiyle Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakan Karasu kaçtı.

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Enver Karataş ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ramazan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sadullah Karasu, yakalanıp, gözaltına alındı. Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ramazan Karataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı - Son Dakika


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