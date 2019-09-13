Son Dakika Haberleri: İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular

1 saat önce

Bursa'da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu.

İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular, System.String[]

Bursa'da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.


İznik ilçesinde birer gün arayla tartışan iki kardeş ve bir arkadaşları silahla ayaklarından vuruldu. İznik ilçesinde amca oğlu Enver U. ile amca oğul Oğulcan U. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Oğulcan U. amca oğlu Enver U. tarafından silahla vuruldu. Yaralı genç ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğulcan U'nun hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bu olayın ertesi günü ise dün ayağından vurulan Oğulcan U'nun kardeşi Alihan U. (16) yanındaki arkadaşı Burak Ç. (22) ile İznik otogar yolu üzerindeki Pancar Kooperatifine gitti. Kooperatif çalışanı Kemal Sarı ile tartışan ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahına davranan Kemal S. Alihan U. ve Burak Ç'yi ayağından vurdu. Yaralanan iki gençte ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan gençler Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. - BURSA

kavga, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]