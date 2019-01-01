Son Dakika Haberleri: İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)

İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)

55 dakika önce

TUTUKLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kocaeli'nin  Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:25 Kaynak: DHA

Kocaeli, Derince, Güncel
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