İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)
55 dakika önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:25 Kaynak: DHA
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