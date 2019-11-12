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İki kardeşin acı kaderi

6 saat önce

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

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Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.

Fatma Nur, Menderes, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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