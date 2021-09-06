İki kardeşin evden taşınma kavgası kanlı bitti! Kardeşini pompalıyla vurdu - Son Dakika

Merkez Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde 23 Ağustos günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T.kardeşler aynı evde kalmaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Salih T. kardeşi Abdülaziz T.'nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip ona evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.

POMPALI TÜFEKLE KARDEŞİNİ VURDU

Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye binen zanlı Köprübaşı polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut yapılan müdahalelerinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp bir hafta sonra taburcu oldu. Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.