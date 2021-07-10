İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Hacıibadi Köyü'nde iki kardeş arasında fıkralara konu olacak arazi kavgası yaşanıyor. İnat eden iki kardeş nedeniyle, 92 yaşındaki babaları Durmuş Baloğlu, evinin önündeki telleri atladıktan sonra eve girebiliyor. Baba Baloğlu, yaşanan durum nedeniyle tepkisini dile getirdi.

EVE GİRİŞ YOLLARINI KAPATTI

Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların ağabeyleri tarafından kapatıldığını söyledi. Abi Hüseyin Baloğlu Milli Emlak'tan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı.

"YEMEK GETİRMEK İSTEYENLER GİREMİYOR"

Oğluna tepki gösteren 92 yaşındaki baba Durmuş Baloğlu, "1975 yılından aşağı yukarı böyleyiz. Kamyonda çalışıyordu. Benim kamyonum vardı. Bir senedir anayol kapalı. Yemek yapıp karnımı doyuramıyorum. Gözlerim görmüyor. Gözümün birini temelli kaybettim. Kalkıp yemek yapamıyorum. Yemekler başka yerden geliyor. İçeri evime yemek getirmek isteyenler giremiyor. Benim arabam vardı. Arabaları sattı. Buradan gitti. Ben de evden insin diye dava açtım. Evden bunu attılar. Sonra geldi buraya telleri çevirdi. Araziyi satın almış. Bir bakın buraya girip çıkılıyor mu? Ağacı budayıp, kapıları çakmış. Kapılardan da şimdi geçilmiyor" diye konuştu.

"BENİM HAKKIM YOK, İTİRAZ EDEMİYORUM"

Hüseyin Baloğlu'nun diğer kardeşi Osman Baloğlu da, "Burası bizim evimizin iniş yoluydu. Milli Emlak'tan satın almış. Ardından kapattı. Evin önüne toprak döktü. Eve giremedik. Ahırın duvarını patlattım öyle girdim. Merdivene diken doldurdum. Milli Emlak'tan kiralamıştım. Ama burası bende kiradayken Milli Emlak kendisine satmış. Babama Kaymakamlığa dilekçe vermesini söyledim. Vermemiş. Benim burada hiçbir hakkım yok itiraz edemiyorum" diye ifade etti. Muhabirlerin ulaştığı Hüseyin Baloğlu ise iddialar üzerine konuşmak istemediğini söyledi.