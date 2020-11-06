İki kardeşin kavgasında araya giren şahıs vuruldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen şahıs, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. ile kardeşi Ö.E. tartışmaya başladı. İki kardeşin tartıştığını gören R.K., araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada İ.E., pompalı tüfekle R.K.'yı vurarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen R.K.'nin tedavisi sürerken, polis olay yerinden kaçan İ.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ