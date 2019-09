İki kardeşin motosiklet gezintisi ölümle sonuçlandı

Antalya'da gece motosikletle gezmeye çıkan ve servis aracıyla çarpışan iki kardeşten Okay K. hayatını kaybetti, Ayşe K. ise ağır yaralandı.

Olay Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okay K. (16) ile ablası Ayşe K. (19) gece saat 12 civarında motosikletle gezmeye çıktı. Okay K.'nın kullandığı motosiklet karşıdan gelen servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Okay K. olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşe K.'yı hastaneye sevk etti.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer yandan iki kardeşin babası F.K.'nın da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

